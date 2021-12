Benfica sem tempo chocou com o melhor Porto de Conceição

31 dez, 2021 - 12:45 • Luís Aresta com Redação

João Pedro Sousa resume o clássico à luz de dois aspetos fundamentais: o desconforto de um Benfica em mudança e a confiança de um FC Porto muito forte. Na estreia de Nélson Veríssimo como treinador dos encarnados, os portistas venceram, por 3-1, sobretudo, avalia o treinador, porque o Porto não deu tempo ao Benfica para assentar o seu jogo. "O Benfica precisava de tempo no seu jogo para se sentir confortável, mas encontrou um Porto que não dá esse tempo", diz o treinador, em entrevista à Renascença.

João Pedro Sousa destaca, por um lado, um aspeto que marcou o jogo e que diz respeito ao "período que o Nélson Veríssimo não teve para o preparar". "Não passar da teoria para a prática do treino cria dificuldades e isso percebeu-se no desconforto que o Benfica revelou no seu jogo posicional", observa, numa alusão aos dois dias que Veríssimo teve para preparar o clássico, depois da saída de Jorge Jesus.

Por outro lado, João Pedro destaca o comportamento do FC Porto. Na opinião do treinador que começou a época no Boavista, e teve oportunidade de defrontar as duas equipas, "este é o melhor Porto de Sérgio Conceição". "É uma equipa muito pressionante, com níveis de intensidade, tática, física e emocional muito altos", conclui. Com a derrota, o Benfica fica com sete pontos de atraso para Porto e Sporting. Uma desvantagem considerável, mas que, na opinião de João Pedro Sousa, não afasta a equipa da luta pelo título.

Mudança de sistema no Benfica Veríssimo optou por mudar o sistema do Benfica, alterando o 3x4x3 de Jesus para um 4x4x2, mas, mais do que o perfil tático, importa "assentar uma ideia no sistema escolhido", considera João Pedro, nesta entrevista a Bola Branca. "Houve uma mudança de sistema, que é importante trabalhar e não houve esse tempo. O sistema é importante, mas a ideia assente nesse sistema é que será fundamental para um crescimento do Benfica. As coisas não ficarão melhor ou pior por se mudar o sistema. Mas a falta de tempo condicionou", reforça. Veja o resumo do clássico: