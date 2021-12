Meia dúzia. Braga arrasou Arouca

O Sporting de Braga despediu-se de 2021 com uma goleada de 6-0 em Arouca.

A equipa arsenalista abriu o marcador logo aos cinco minutos com um golo de Yan Couto.

Vitinha ampliou o resultado aos 12 e aos 26 minutos.

A vantagem da equipa de Carlos Carvalhal ao intervalo (0-3) já era confortável, mas os minhotos não facilitaram e marcaram mais três golos por Iuri Medeiros (70 minutos) e Roger Fernandes (74 e 80 minutos).

Com este resultado, os bracarenses passam para 2022 em quarto lugar, com 31 pontos. O Arouca é 12.º classificado, com 14 pontos.