​"Chicotada vai mexer com o Benfica no clássico"

Em dia de clássico, Jorge Silvério, especialista em psicologia do desporto, acredita que a saída de Jorge Jesus do comando técnico do Benfica terá um impacto na prestação das águias frente ao FC Porto.

“A chicotada mexeria sempre com as emoções, mesmo que fosse noutra altura. Perto de um clássico ainda mais. Foram saindo informações sobre o que se passou no balneário antes da saída do Jorge Jesus e aquilo que parece que existia era a insatisfação dos jogadores em relação ao treinador. Com a saída do treinador haverá mudança", começa por dizer, à Renascença.

Nesse sentido, Jorge Silvério acredita que "quando há uma chicotada, há sempre um aumento de motivação e empenhamento. Creio que já iria existir em função do último resultado, porque foi há muito pouco tempo. Reforçando tudo isto com a chicotada psicológica garantidamente que vai existir mudança”.

O Benfica chega ao Dragão uma semana depois de uma derrota por 3-0 para a Taça de Portugal que acabou por redundar na saída do treinador.

Nélson Veríssimo sucedeu há dois dias a Jorge jesus e a mudança pode ter uma forte influência na equipa encarnada.



O técnico que orientava o Benfica B, atual líder da II Liga, assumiu o comando da equipa principal do Benfica no dia do falecimento da morte da mãe. O momento psicológico que o treinador vive poderá indiretamente refletir-se no clássico.

“Nelson Veríssimo tem as suas emoções afetadas por estar a viver um infortúnio na sua vida pessoal. Pode ser mais um fator de coesão de grupo. Esse fator pode pesar no empenhamento dos jogadores no sentido de o ajudar querendo-lhe oferecer um bom resultado”, entende Jorge Silvério.