Argel. FC Porto “é favorito” contra um Benfica que “não tem nada a perder”

Argel, antigo defesa de Benfica e FC Porto, considera que os dragões conquistaram a posição de favoritos para o clássico desta quinta-feira, no Estádio do Dragão. Ainda assim, as águias de Veríssimo “não têm nada a perder”. O jogo desta quinta-feira “será diferente do da Taça”.

“Neste momento o FC Porto é favorito, o que não significa que vai ganhar o jogo”, explica, em Bola Branca. “Neste momento, o Benfica vai ao Porto para contrariar o favoritismo do FC Porto. E acho que tem uma oportunidade única, porque não tem nada a perder”, diz.

Com a vitória por 3-0 no encontro da Taça de Portugal e o primeiro lugar no campeonato, o FC Porto “conseguiu o favoritismo”. Do outro lado, Nélson Veríssimo com “dois dias de trabalho” não tem “responsabilidade no resultado”, como tal, é o melhor momento “para fazer alterações” e jogar “solto, com coragem”.

O FC Porto entra em campo, na 16ª jornada do campeonato, sem Evanilson (suspenso) e Luis Díaz (infetado com Covid-19). Já o Benfica visita o Dragão sem Grimaldo (infetado com Covid-19), Otamendi (suspenso) e Darwin (lesionado). Para Argel, os encarnados têm “os desfalques de maior peso”.

“Perde Grimaldo, Darwin e Otamendi, a juntar a Lucas Veríssimo. Sem dúvida nenhuma, o Benfica vai para este clássico um pouco mais enfraquecido”, admite, em entrevista à Renascença.