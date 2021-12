Sporting de Braga tem mais dois infetados por Covid-19

O Sporting de Braga anunciou, em comunicado, que conta com mais dois casos de infeção por Covid-19 no plantel, o que eleva o total de infetados para quatro.

Fabiano e Raúl Silva são os dois jogadores que testaram positivo nos testes realizados nesta quarta-feira e juntam-se a Ricardo Horta e Chiquinho na lista de indisponíveis.

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, falou sobre a subida de casos de Covid-19 no futebol e diz que "o grupo tem de estar à altura".

"Temos que estar preparados. De um momento para o outro um jogador pode saltar do onze. Nesse sentido, o grupo tem de estar à altura, sem lamentar a situação e encarando cada desafio para vencer, seja com quem for. Temos de ter a capacidade de ser competitivos e vencer todos os jogos, seja com cinco, seis, sete ou oito ausências", disse.

O Sporting de Braga, quarto classificado com 28 pontos, joga em casa do Arouca, 12º com 14 pontos somados, na quinta-feira, às 19h00.

O futebol português tem sido novamente afetado pela Covid-19. Esta quarta-feira, Famalicão-Belenenses SAD foi adiado a três horas do pontapé de saída, com todo o plantel minhoto em isolamento por diretriz da Direção-Geral de Saúde. FC Porto, Vitória de Guimarães, Marítimo, Boavista, Sporting e Benfica também confirmaram casos nos últimos dias.