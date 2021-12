Rui Pedro Soares: "Campeonato corre risco de não chegar ao fim na data prevista"

Rui Pedro Soares, presidente da Belenenses SAD, acredita que a I Liga corre um sério risco de não chegar ao fim na data prevista devido à subida do número de jogos suspensos, na sequência dos casos positivos de Covid-19 que surgem no futebol. O jogo entre Belenenses SAD e Famalicão foi adiado, esta quarta-feira, a cerca de três horas do pontapé de saída. Em conferência de imprensa no Norte do país, o dirigente questiona qual é o plano da Liga de Clubes. "A Liga de Clubes tem de se pronunciar sobre tudo o que se está a passar na última semana. Há surtos, os jogos adiados vão acumular. Queremos saber se estamos a tentar manter o calendário assim até ao fim, parece-me evidente que a Liga corre o risco do campeonato não chegar ao fim na data em que era prevista. Qual é o plano? Só vamos acordar para este assunto em março e vamos fazer uma Assembleia-Geral à pressa? Quando vamos fazer os jogos? Quando vamos pensar nisto? Quando já não tivermos condições?", questiona. Nesse sentido, a Belenenses SAD pede para que a Liga reúna os clubes o quanto antes para se pensar uma total recalendarização da prova. "A Liga tem de reunir os clubes e recalendarizar toda a competição. Os jogos vão ser adiados todos uns em cima dos outros. Em março ou abril vamos fazer uma Assembleia-Geral, com todos aos gritos, com equipas com dois e três jogos adiados. A verdade desportiva fica mais uma vez em causa", teme. Questionado pela Renascença, Rui Pedro Soares diz ser "contra a suspensão do campeonato", mas "não adianta enterrar a cabeça na areia e fingir que o problema não existe". "É melhor passar a jogar de cinco em cinco dias, enquanto podemos, e prever a tempo um período para recuperar jogos em atraso. É o que há a fazer no imediato. Digo isto a 29 de dezembro, vamos ver em que dia é que vamos ser chamados. Vamos ser obrigados a fazê-lo", disse.

"Suspeita grave" sobre delegado de Saúde No comunicado da Liga sobre o adiamento do jogo em Famalicão, pode ler-se que o delegado de Saúde Dr. Eduardo José Gouveia decidiu colocar os casos negativos à Covid-19, contactos de risco com os outros 11 elementos que testaram positivo, num isolamento até ao dia 2 de janeiro, um período de cinco dias. Rui Pedro Soares questiona a decisão da duração do isolamento. "Em que é que o delegado de Famalicão se baseia para decretar apenas cinco dias? O delegado de saúde de Famalicão está a decidir isolamentos de cinco dias a todas as pessoas? Que critérios está a seguir? A suspeita é grave, queremos resposta clara pelo qual se estão a decidir isolamentos de cinco dias, que não está previsto em nenhum lado", atira. Rui Pedro Soares diz que a questão "ultrapassa muito o futebol" e recorda que na altura do surto de Covid-19 na Belenenses SAD, no final de novembro, muitos contactos de risco testaram positivo nos testes feitos no sexto e décimo dia de isolamento. Também nesse sentido, o dirigente questiona o silêncio da Liga em relação à desigualdade que decisões diferentes criam no campeonato: "Há uma desigualdade desportiva enorme se um delegado decide cinco dias e outro decide 15 dias. Sobre isto, o que tem a Liga de clubes a dizer? Vai dizer alguma coisa ou vai continuar calada? Como é que há decisões tão diferentes na mesma competição?". Rui Pedro Soares garante que o clube vai procurar esclarecimentos oficiais e promete agir judicialmente: "Sobre a prática do delegado, vamos apurar responsabilidades até eventualmente de natureza criminal".