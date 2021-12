O Portimonense tem dois casos positivos de Covid-19 a poucas horas da partida contra o Sporting para a I Liga.

O lateral Moufi e o médio Lucas Fernandes acusaram positivo ao novo coronavírus e estão fora dos convocados dos algarvios para a partida de Alvalade.

Lucas Fernandes foi um dos participantes do jantar de Natal, que juntou igualmente as famílias de Tabata e Matheus Reis, jogadores do Sporting, e Lucas Veríssimo, do Benfica.