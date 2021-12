Paulo Sérgio. “Com a expulsão ficou muito difícil”

O treinador do Portimonense lamenta a expulsão de Pedro Sá, determinante para a derrota em Alvalade (3-2).

“Até ao momento da expulsão o Sporting não teve grandes oportunidades de golo. O domínio que tinha era consentido. Tivemos três ou quatro oportunidades, mas com a expulsão ficou muito difícil. Se com 11 já era, então com 10 ainda mais. Depois, cometemos erros, Paulinho surgiu sozinho na área, mas com 10 jogadores começa a faltar o oxigénio e o discernimento”, disse Paulo Sérgio.

O técnico dos algarvios centra-se na expulsão do capitão: “Desagrada-me que tenha recebido o primeiro amarelo, porque ele é o capitão e num lance em que Paulinho agrediu o adversário. Ele nem teve tempo de falar e recebeu logo amarelo”.

O Sporting venceu o Portimonense por 3-2 e estava a perder até à expulsão de Pedro Sá.