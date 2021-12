Nacional goleia Viseu com “hat-trick” de Róchez

O Nacional goleou o Académico de Viseu, por 4-1, em partida da jornada 16 da II Liga.

Os insulares até começaram a perder, graças a golo de André Carvalhas para os visienses, mas deram a volta ao marcador.

Em destaque esteve o avançado hondurenho Bryan Róchez, com um “hat-trick”, aos 19, 35 e 39 minutos.

Na segunda parte ainda marcou João Camacho.

Com este triunfo, o Nacional sobe ao quinto lugar do campeonato, com 26 pontos. Já o Académico Viseu, que sofreu a quarta derrota consecutiva, mantém os 17 pontos.