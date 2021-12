João Henriques prepara-se para treinar clube que luta por títulos

"Felizmente, surgiram algumas situações, para trabalhar em Portugal e fora. Estou a aprofundar duas propostas que estão sobre a mesa, ambas para sair. Em poucos dias, a solução será essa para continuar a trabalhar. Em princípio será para fora do país, para campeonatos que me permitam lutar por títulos, estar a preparar uma possível entrada na Liga dos Campeões ou na Liga Europa", expressa o treinador.

João Henriques revela, em Bola Branca , que está prestes a finalizar acordo com um clube estrangeiro que lhe vai permitir lutar por títulos e por presenças nas competições europeias.

João Henriques tem títulos na carreira, mas apenas a nível distrital, pelo Fátima, pelo União de Santarém e pelo Torres Novas. Nas últimas temporadas, depois da estreia nos campeonatos profissionais, como treinador do Leixões, na II Liga, consolidou-se em clubes do escalão principal, com passagens por Paços de Ferreira, Santa Clara, Vitória de Guimarães e Moreirense.

A confirmar-se a saída para o estrangeiro será uma nova experiência fora de Portugal, depois de já ter passado pelo Al Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, e pelo Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, com funções, sobretudo, ligadas à formação destes clubes árabes.