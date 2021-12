Empate entre Vitória e Boavista

O Vitória de Guimarães e o Boavista empataram 1-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol em que os golos surgiram já nos últimos 10 minutos da partida.

Numa altura em que o encontro caminhava para a sua reta final, a equipa vimaranense chegou à vantagem com um golo do avançado colombiano Óscar Estupiñán, aos 81 minutos.

No entanto, os axadrezados ainda conseguiram reagir e igualaram a contenda volvidos quatro minutos (85), com um tento de Tiago Ilori.

Com este empate, o Vitória iguala o Gil Vicente no sétimo lugar, com 23 pontos, enquanto o Boavista ocupa a 10.ªposição, com 16.

Veja o resumo da partida: