Pepa quer calibrar Vitória de Guimarães num nível "muito bom"

Pela frente, um Boavista "na sua melhor fase". Com Petit, que sucedeu a João Pedro Sousa, os axadrezados garantiram o apuramento para a "final four" da Taça da Liga, após uma goleada (5-1) sobre o Braga, venceu o Moreirense, empatou com o Marítimo e perdeu com o Sporting, nos três últimos jogos realizados no campeonato.

"Temos o desafio de não estarmos a oscilar de momentos muito bons para momentos muito maus. Queremos ter estabilidade e consistentes no jogo. Mais do que o principal objetivo, que é conquistar os três pontos, queremos voltar a ter aquela alegria contagiante, volume ofensivo que temos tido e sermos iguais a nós próprios", diz o treinador, em conferência de imprensa.

Pepa é porta-voz de uma equipa com muita vontade de voltar a competir, depois da derrota sofrida na última jornada, com o Santa Clara. O Vitória tem clássico com o Boavista, esta quarta-feira, e o objetivo passa por voltar aos triunfos, calibrando as exibições ao melhor nível já exibido.

André André, recuperado após longa lesão, voltou a treinar sem limitações, mas Pepa lida com algumas ausências importantes. Quaresma e Edwards testaram positivo para a Covid-19 e juntam-se a Sacko no lote de indisponíveis. O lateral maliano já está com a sua seleção a preparar a participação na Taça das Nações Africanas (CAN).

Além dos dois avançados, o jovem Gui também está fora do jogo com o Boavista, devido a infeção por Covid-19. Pepa lamenta as ausências, mas sublinha que há que "saber lidar com esta pandemia". "É uma pena, mas outros terão oportunidade e temos a equipa preparada", sublinha.

O treinador ainda contará com Mumin e Alfa Semedo, que só mais tarde se juntam às suas seleções, para disputar a CAN, mas irá perder ambos os atletas no início de 2022. A CAN começa a 9 de janeiro e termina a 6 de fevereiro. Pepa ficará sem três jogadores influentes na equipa, mas manifesta "orgulho por ter jogadores na CAN" e garante ter soluções no plantel.

O Vitória de Guimarães-Boavista, a contar para a jornada 16 da I Liga, está agendado para esta quarta-feira.