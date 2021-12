Paulo Sérgio e o Sporting. “Modelo de jogo fácil de analisar, mas não tão fácil de contrariar”

O treinador do Portimonense deixou elogios ao Sporting, mas promete equipa ambiciosa em Alvalade.

“Trabalhamos para isso, com foco e ambição e tentar fazer o que ainda ninguém conseguiu. Temos que ser ambiciosos, sabemos que vamos ter um adversário com grande valia pela frente, com um modelo de jogo fácil de analisar, mas não tão fácil de contrariar – daí os resultados que tem conseguido – tanto joga apoiado, como com grandes movimentos de rotura e decide muitos jogos de bola parada. Tem um manancial de soluções de muita qualidade e sabemos da complexidade da tarefa que temos pela frente e preparamo-nos o melhor possível para os problemas que o Sporting nos vai colocar, mas também com a ideia e ambição de também colocar-lhe problemas”, referiu Paulo Sérgio.

O técnico dos algarvios foi questionado: Como se trava uma equipa que vem de 10 vitórias consecutivas?

“Como se preparam os outros jogos, lendo muito bem as características do nosso adversário, seja o Sporting ou outro. Temos que nos preparar para os momentos em que não termos a bola sermos competentes e também sermos perspicazes a ler onde estão as possibilidades de furar a organização contrária. O jogo não é preparado de forma diferente, o que sabemos é que este adversário é de primeira valia, é o campeão nacional e está a fazer uma temporada fantástica. A complexidade será grande, mas também será um desafio para nós fazer aquilo que ainda ninguém conseguiu”, acrescentou.

O Portimonense não conta com Carlinhos e Aylton Boa Morte, castigados, e Lazaar, lesionado.