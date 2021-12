O Gil Vicente venceu, fora, o Tondela, por 3-0, no jogo inaugural da jornada 16 da I Liga.

Os golos da equipa de Barcelos foram marcados por Murilo, Matheus Bueno e Boubacar.

Com este triunfo, o Gil Vicente subiu ao sétimo lugar, com 23 pontos, a dois do Estoril. Já o Tondela é 15.º, com 12 pontos, mais um que o Famalicão, equipa em zona de “play-off” de despromoção.

Veja o resumo da partida: