Famalicão tem mais dois casos de Covid-19. Total sobe para 11 infetados

O Famalicão anunciou, através de uma breve nota no site oficial, que conta com mais dois infetados por Covid-19. No total, o clube conta agora com 11 casos positivos.

O emblema minhoto tinha anunciado, na segunda-feira, que contava com novos casos positivos entre jogadores, equipa técnica e "staff". O clube não esclarece quantos são os jogadores do plantel infetados, nem se o jogo com a Belenenses SAD está em risco.

O único caso conhecido é do treinador Rui Pedro Silva, que já na segunda-feira não fez antevisão à partida.

A Covid-19 tem afetado o futebol português novamente. Vitória de Guimarães, Marítimo, Boavista, Sporting, Benfica e Sporting de Braga confirmaram casos nos últimos dias. Na II Liga, o Mafra-Leixões desta quarta-feira foi também adiado devido a um surto no clube.



O Famalicão, 16º classificado da I Liga com 11 pontos, recebe o Belenenses SAD, último com oito pontos, na quarta-feira, às 17h00.