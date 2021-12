Académica de Coimbra: que futuro?

A Académica de Coimbra vive um dos piores momentos da sua história. Na II Liga, e com 15 jornadas disputadas, a briosa ocupa o penúltimo lugar da classificação com sete pontos, os mesmos do último classificado, o Varzim, e a oito pontos do lugar que garante a manutenção no futebol profissional.

Há uma preocupação bem marcada com o futuro incerto dos estudantes. Bola Branca abordou o momento com dois históricos do clube, Vítor Manuel e Toni. Ambos partilham a angústia pelo momento, mas esperam que ainda haja tempo para reverter a situação.

Vitor Manuel, que chegou a Coimbra aos 15 anos para vestir o traje da Académica e onde se tornou treinador, não esconde a preocupação de que aconteça ao clube de Coimbra o que aconteceu com outros históricos do futebol português.

"Espero que não aconteça à Académica o que aconteceu ao Salgueiros, ao Farense e ao Vitória FC. Para isso terá de ser reativada rapidamente e terá de ser repensada para ter um futuro melhor. Nem que tenha de dar um passo atrás. Isto é, ter de fazer um, dois ou três anos na II Liga de uma forma sustentada, não sendo um projeto de ano a ano e que possa levar a equipa à I Liga", entende.