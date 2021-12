Vukotic infetado com Covid-19 e desfalca Boavista

O médio Ilija Vukotic, do Boavista, testou positivo à Covid-19 e está em isolamento, confirmou o clube em comunicado oficial.

De acordo com a breve nota, a deteção ocorreu na "testagem realizada ao plantel no domingo, dia 26 de dezembro, tendo sido posteriormente confirmada com um teste PCR".

O montenegrino de 22 anos está cedido pelo Benfica ao Boavista, onde leva 15 jogos disputados.

Vukotic é baixa confirmada no Boavista para o jogo em casa do Vitória de Guimarães, na quarta-feira.