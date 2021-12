Toni Conceição: “Prefiro treinar o Braga do que um dos três grandes"

Toni Conceição, atual selecionador dos Camarões, admite que tem o sonho de treinar a equipa principal do clube da sua terra, o Sporting de Braga.

O técnico de 60 anos foi jogador do Sporting de Braga, onde arrancou a carreira de treinador, como adjunto da equipa princiopal e treinador da formação e dos sub-23

Depois de passagens por vários clubes de Portugal, Arábia Saudita, Chipre e Roménia, o projeto seleção dos Camarões preenche a preocupação atual do treinador mas o futuro pode servir para cumprir um sonho.

“Estive muito tempo ligado ao Sporting de Braga, foram anos que marcaram. Se o meu desejo passa por treinar uma equipa grande? Respondo que provavelmente passa por treinar a equipa principal do Sporting de Braga. Se tivesse de escolher entre um dos três grandes e o Braga, escolhia o Braga, pelo coração”, diz.



O treinador continua a acompanhar com muita atenção a evolução do clube do seu coração. Com António Salvador como presidente o Sporting de Braga já esteve perto da conquista do título de campeão nacional, mas faltou investimento momento certo, refere o treinador nesta entrevista a Bola Branca.

"Faltou um pouco mais de investimento na equipa, de dotá-la com dois ou três jogadores acima da média para poder assumir a candidatura ao título e até ganhar o campeonato. O Braga esteve muito próximo com Domingos Paciência e Jesualdo Ferreira, mas faltou um rasgo na vertente desportiva. Foram oportunidades desperdiçadas", termina.