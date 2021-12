Tondela quer bater Gil Vicente, "uma das melhores equipas do campeonato"

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, espera um jogo muito difícil com o Gil Vicente, uma equipa que reconhece que "gosta de ver" e que tem melhor rendimento fora de portas do que em casa. Ainda assim, o objetivo é vencer.

"Vai ser um jogo muito difícil, contra uma equipa que gosto muito de ver. Bem organizada, bem equilibrada entre ataque e defesa. Tem um jogo muito fluído, tem jogo exterior e interior. É das equipas que melhor joga no campeonato neste momento. Dos últimos nove, só perdeu com o Porto, Benfica e Braga. Tem mais pontos fora de casa do que em casa. É um jogo difícil, vamos com ambição, responsabilidade para ter um bom resultado", disse, em conferência de imprensa.

O Tondela está no 15º lugar da tabela e perdeu os últimos três jogos do campeonato. No entanto, no último jogo eliminou o Estoril da Taça. Pako Ayestarán reconhece irregularidade na época, mas diz que não é tempo para entrar em desespero.

"Não é o tudo ou nada. Temos de evoluir, temos competido muito, mas temos cometido muitos erros. Temos sido muito irregulares no campeonato. Temos muito a melhorar, essa é a pressão. Vamos um jogo de cada vez", atira.

O Tondela-Gil Vicente joga-se nesta terça-feira, às 20h15, no Estádio João Cardoso.