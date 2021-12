“Rúben Amorim pode ter uma carreira internacional ao nível de Mourinho”

"O Sérgio Conceição nestes quatro ou cinco anos tem sido o treinador ideal para o FC Porto, porque é um treinador à imagem do clube. Estive três anos naquele balneário, conheço bem aquela mística e o Sérgio encaixa muto bem naquele balneário. A sua gestão trouxe de volta um balneário à imagem do passado", diz.

Conceição admite que pode faltar alguma experiência a Rúben Amorim, mas “tem o conhecimento do futebol, tem o discurso e tem a mensagem que passa com facilidade. Vejo o Sporting a jogar com processos simples mas eficazes e ninguém consegue decifrar aquilo".

Rúben Amorim tem superado todas as expetativas no Sporting e poderá chegar muito longe na carreira.

O foco no trabalho na seleção camaronesa não impede António Conceição de continuar acompanhar o campeonato português, com especial incidência na prestação dos treinadores dos chamados clubes grandes.

O selecionador dos Camarões, já com uma carreira de 25 anos no banco de suplentes, recorda que o Porto não tem feito grandes investimentos e Sérgio Conceição criou uma equipa com um nível competitivo "muito alto".

"O FC Porto não tem tido grande capacidade para investir. Comprou jogadores do mercado médio, fez regressar emprestados e apostou em alguns jogadores da formação. Com o Sérgio, o FC Porto tem uma equipa aguerrida, combativa, que joga, que discute o jogo, mas sobretudo que mantém um nível competitivo muito elevado internamente", atira.

Benfica "não agrada"

Toni Conceição fez ainda um balanço do Benfica de Jorge Jesus. O treinador de 60 anos diz que Jesus "não perdeu capacidades", mas o futebol praticado pelas águias não convence.



"O Benfica não pratica um futebol que me agrade muito esta época. Já praticou um bom futebol no passado com Jorge Jesus, mas esta temporada acho que há um emaranhado de competências de jogadores, há um conflito, tenho a ideia que alguns não são compatíveis. O Jorge Jesus não perdeu capacidades mas o Benfica não pratica um futebol que me agrade", termina.