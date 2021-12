Ricardo Soares prevê "salto na carreira" para vários jogadores do Gil Vicente

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, acredita que muitos dos jogadores do plantel se transfiram para clubes de maior dimensão a curto-prazo.

"Temos jogadores com muita capacidade para, num futuro próximo, terem espaço em clubes de maior dimensão", começou por dizer, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela.



O clube está a fazer uma temporada que supera as expetativas e ocupam o oitavo lugar da tabela, com 20 pontos, a cinco de um lugar europeu. Ricardo Soares vê um grande potencial de crescimento na equipa.

"O melhor está para vir nesta equipa, temos muito que palmilhar porque a I Liga é muito competitiva, mas atendendo aos sinais que a equipa tem dado, temos uma margem de crescimento muito grande. No final, iremos fazer as contas", explica.

Pela frente estará o Tondela, que eliminou o Estoril da Taça de Portugal, mas que está no 15º posto da I Liga: "O Tondela tem um conjunto de jogadores muito interessante, com muita qualidade individual, tecnicamente muito evoluídos, com jogadores rápidos e móveis na frente, com grande dinâmica, é uma boa equipa".

O Tondela-Gil Vicente joga-se nesta terça-feira, às 20h15, no Estádio João Cardoso.