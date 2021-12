Marcelo anuncia compra do Mafra

O veterano defesa do Real Madrid Marcelo diz ter comprado ações do Mafra, equipa da II Liga portuguesa.

A revelação do atleta foi feita durante uma entrevista ao programa “TNT Sports”, do Brasil.

"Tudo começou em 2017 com a aquisição do Azuriz, o primeiro clube a levar meu nome no conselho [de administração]. O objetivo desde o princípio era torná-lo referência em formação de atletas e foi o que fizemos. Atualmente começamos a colher os frutos desse trabalho iniciado há quatro anos e podemos dizer que estamos num processo de expansão dos nossos clubes, agora com o meu grupo, o DOZE, representando os meus interesses. A nossa mais recente aquisição foi o Mafra, clube da segunda liga do campeonato português”, referiu.

Segundo Marcelo, a ideia é utilizar o clube português para entrar no mercado europeu e lançar jovens talentos formados no Azuriz, outro clube do grupo “DOZE”.

“A ideia é implementar nele uma estrutura que nos permita dar um salto no mercado europeu, traçando um elo com o Azuriz no Brasil. Assim temos o Azuriz formando atletas e o Mafra funcionando como uma vitrine para esses jogadores na Europa. E digo que estamos só a começar, vem muita coisa por aí nos próximos anos", acrescentou.

O lateral-esquerdo merengue aproveitou para justificar a escolha pelo clube português: "Vemos no Mafra um potencial de conexão entre os mercados europeu e brasileiro. Muitas equipas das segundas ligas europeias têm dificuldades em chegar ao mercado brasileiro e o Mafra, sendo do mesmo grupo que o Azuriz, forma um elo perfeito. Foi um bom negócio, mesmo com a sua pequena estrutura, o Mafra estava bem organizado financeiramente e sem nenhuma dívida. Agora estamos a investir nas suas infraestruturas”.

A ideia de Marcelo para o futuro é comprar um terceiro clube, um que tenha "uma grande massa adepta e de tradição" e capacidade para contratar talentos dos outros dois clubes do grupo.

"Sim, o Mafra foi a nossa primeira aquisição e representa o nosso começo no mercado europeu. Os nossos planos são agora a aquisição de mais um clube, com uma grande massa adepta e de tradição. Isso deve acontecer no segundo semestre de 2022. A nossa ideia é que esse novo clube seja o complementar do que já possuímos, de maneira a que um jogador formado no Azuriz e adquirido pelo Mafra, depois possa ser comprado por esse clube", terminou.