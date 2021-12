Marítimo pede adiamento do jogo com o Vizela

Veja também:

O Marítimo pediu este domingo o adiamento do jogo com o Vizela, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, confirmando que após Edgar Costa, Diogo Mendes também testou positivo ao coronavírus e tem outros jogadores em isolamento.

Momentos antes do início da conferência de antevisão de Vasco Seabra à partida com o Vizela, o diretor de comunicação do emblema "verde rubro", André Sousa Martins, deixou uma nota introdutória, dando conta que "Diogo Mendes testou positivo, está isolado e confirmado com PCR".

"Perante esta situação e, havendo já a situação confirmada do Edgar Costa [testou positivo na quinta-feira], a administração do Marítimo contactou a administração do Vizela e a Liga Portugal para perceber se havia hipótese de adiar o jogo", afirmou o representante do departamento de comunicação maritimista.

O pedido de suspensão do encontro da 16.ª ronda tem o intuito de "resguardar não só o clube como também a competição e os adversários", afiançou o porta-voz do Marítimo.

O responsável referiu ainda que "até ao momento não foi possível" o adiamento do encontro, portanto, Vasco Seabra "continua a preparar o jogo com o Vizela".

Na sequência de casos confirmados, alguns jogadores não participaram no treino de hoje, "não porque testaram positivo, mas porque tiveram contacto direto", referiu o diretor de comunicação, referindo-se a Fábio China e Beltrame, que aguardam os resultados dos testes PCR.

O Marítimo, 10.º classificado, com 14 pontos, recebe o Vizela, 14.º colocado, com menos um ponto, na terça-feira, às 19:00, no Estádio dos Barreiros, no Funchal.