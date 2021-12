Presidente do Leça quer defrontar o FC Porto no quartos de final da Taça

António Pinho, presidente do Leça FC, gostaria de defrontar o FC Porto nos quartos de final da Taça de Portugal. Desafiado pela Renascença a definir o cenário ideal para a próxima ronda, o dirigente é claro: quer “uma equipa das grandes”.

“Gostaria de defrontar já um grande. Por ter um gosto desde miúdo pelo FC Porto, seria mais satisfatório para mim”, admite em entrevista a Bola Branca. Mas deixa também um aviso: “De qualquer das maneiras, vamos à luta e é para ganhar.”

Quanto ao recinto, António Pinho fica dividido. "Gostaríamos que fosse aqui [Leça da Palmeiras], por causa dos nossos sócios”, diz, por um lado. Por outro, “um estádio maior, com uma organização mais profissional”, também seria positivo.

Um Natal "especial" em Leça da Palmeira

O Leça, do quarto escalão do futebol português, garantiu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal depois de eliminar o Paredes, com vitória por 6-5 nas grandes penalidades, após empate 1-1.

A presença numa fase tão adiantada da "prova rainha" causa “muita felicidade” ao presidente, que está no clube há já 11 anos. Este será “um Natal especial” para todos no clube.

“Sinto-me orgulhoso do Leça FC, das suas gentes, da massa associativa e de toda a envolvência, treinadores e jogadores. Sinto que este Natal vai ser particularmente feliz”, admite António Pinho.

Único clube não profissional entre o "top-8"

O Leça é, agora, o único clube de fora das competições profissionais (I e II Ligas) ainda em prova na Taça de Portugal. Este é um feito que António Pinho considera importante, no entanto, o foco continua no campeonato.

“É sempre bom que equipas de patamares mais baixos consigam atingir as fases mais adiantadas, mas a responsabilidade é para com o campeonato, para almejar uma subida de divisão”, sublinha.

O Leça é, atualmente, o primeiro classificado da série C do Campeonato de Portugal. Na época passada, o clube terminou em lugar de subida para a Liga 3, mas não se conseguiu inscrever na competição por não preencher os requisitos da FPF.

Na Taça de Portugal, a equipa do concelho de Matosinhos já eliminou dois emblemas da I Liga: Arouca e Gil Vicente. Nas fases mais precoces da prova, deixou ainda pelo caminho Lusitânia de Lourosa e Sporting de Pombal.