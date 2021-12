Mafra com 10 tomba Moreirense da Taça com reviravolta

O Mafra, da II Liga, carimbou os quartos de final da Taça de Portugal, esta quinta-feira, ao derrotar o primodivisionário Moreirense, por 3-1.

Ao minuto 33 , tudo corria bem ao Moreirense: Yan Matheus tinha aberto o marcador aos 26 minutos e Gui Ferreira acabava de ser expulso por acumulação de amarelos, deixando o Mafra reduzido a 10 jogadores.

No entanto, a equipa de Lito Vidigal abdicou da iniciativa e permitiu que o Mafra crescesse e acreditasse no improvável, mesmo a jogar com menos um. Aos 40 minutos, Abdu Conté derrubou Pedro Lucas na área e, na conversão da grande penalidade, Bura estabeleceu o empate.

Na segunda parte, mesmo em inferioridade numérica, o Mafra manteve o domínio e, aos 79 minutos, teve prémio. Na sequência de um canto, Bura desviou de cabeça e Barcelos encostou para o golo da reviravolta.

O Moreirense acordou e podia ter empatado logo a seguir, porém, a felicidade estava de quem mais a procurara durante o jogo inteiro. Ao minuto 86, após tabela com Tomás Domingos, Rodrigo Martins isolou Andrezinho, que atirou cruzado e selou a vitória do Mafra.

Adeptos do Mafra a cantar "A Todos Um Bom Natal", jogadores abraçados e Moreirense em choque: a festa da Taça tombara mais um "gigante". A equipa da II Liga, que garante assim a sua melhor prestação de sempre na "prova rainha", junta-se a Portimonense, Tondela e Sporting, da I Liga, e Leça, do Campeonato de Portugal entre os oito finalistas.