Boavista. "Temos melhorado e poderemos evoluir ainda mais"

Os brasileiros Gustavo Sauer e Nathan e o internacional sub-21 português Tiago Ilori comentaram, elogiando, a recuperação do Boavista, da I Liga, antes de um treino com cariz solidário no Estádio do Bessa.

“O que mudou foi a atitude dos jogadores. Analisámos o que íamos fazendo de errado e conseguimos dar uma boa resposta. Graças a Deus, vencemos os últimos dois jogos. As coisas têm corrido bem. Temos melhorado e acho que, daqui para a frente, poderemos evoluir ainda mais”, referiu Gustavo Sauer, que soma sete golos e duas assistências.

O Boavista quebrou no domingo um ciclo de 11 jornadas seguidas sem vitórias na I Liga, ao bater em casa o Moreirense (1-0), três dias após se ter apuramento para a “final four” da Taça da Liga, com uma goleada ao Sp. Braga (5-1).

“Todos sabem que o Boavista é um grande clube. Temos lutado para o colocar num lugar melhor. Passo a passo, vamos chegar ao objetivo. Momento individual? É o trabalho. As coisas têm corrido bem, a equipa também tem ajudado e fico feliz pelo reconhecimento”, acrescentou.

Nathan confirmou que a equipa do Bessa está a atravessar “um bom momento de novo. Começámos muito bem, depois houve altos e baixos e agora estamos a voltar a fazer o que o Boavista nos propôs, que é ganhar. Somos obcecados em ganhar”, frisou.

Já Tiago Ilori foi questionado sobre a irregularidade da equipa ao longo da época. “Temos estado sempre a trabalhar bem e queremos fazer o nosso melhor. Os resultados acabam por aparecer quando o trabalho é bem feito. Agora, estamos a aproveitar o momento e queremos continuidade”.

Gustavo Sauer, Nathan e Tiago Ilori falaram antes de um treino aberto ao público, que chamou cerca de 200 adeptos, convidados a doar um alimento à entrada do Bessa para ajudar crianças órfãs ou de famílias carenciadas indicadas pela associação CrescerSer.

Em simultâneo com a sessão orientada por Petit, a iniciativa solidária do Boavista, que contou com a tradicional parceria do Lions Clube da Boavista, teve ainda um Pai Natal, vestido com as cores ‘alvinegras’ dos portuenses, a distribuir presentes nas bancadas.