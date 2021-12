Lito Vidigal assume responsabilidade do Moreirense eliminar o Mafra

Lito Vidigal, treinador do Moreirense, assume a responsabilidade que a equipa tem de eliminar o Mafra da Taça de Portugal. Em conferência de imprensa, o novo treinador dos cónegos assume o favoritimo e objetivo de chegar aos quartos de final.

"O nosso objetivo é vencer, trabalhamos sempre com essa intenção. São jogos difíceis mas nós é que somos a equipa da Liga. Temos de trabalhar muito e equilibrar as coisas em termos de atitude, concentração e querer. Depois é a qualidade que tem de fazer a diferença. Temos de impor o nosso jogo, pois somos nós o clube da Liga e a responsabilidade de vencer é nossa", começou por afirmar.

O treinador de 52 anos procura a sua primeira vitória no comando, mas do outro lado está uma das equipas surpresa da II Liga. O Mafra está em 6º lugar, com 23 pontos, apenas a quatro pontos de um lugar de subida.

"Sabemos quais as valias do Mafra, mas temos de fazer o nosso trabalho. Os jogadores já sabem quais são os aspetos positivos e menos positivos do adversário, mas o mais importante é a nossa equipa", atira.

O Mafra-Moreirense joga-se às 11h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Mafra. Tondela e Portimonense são as equipas já apuradas.