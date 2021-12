Leça bate Paredes nos penáltis e chega aos quartos de final da Taça de Portugal

O Leça está nos quartos de final da Taça de Portugal, depois de ter batido o Paredes nas grandes penalidades dos oitavos de final da Taça de Portugal, na sequência de um empate a um golo.

O Leça chegou-se à frente no marcador, com um golo marcado por Nani, aos 27 minutos de jogo. O lance esteve a ser confirmado pelo videoárbitro por fora de jogo e foi confirmado.

Os visitantes empataram ainda na primeira parte. Ismael cobrou uma grande penalidade, aos 41 minutos de jogo. Ainda antes do intervalo, o VAR avaliou um possível penálti para o Leça, aos 45 minutos, por possível mão na bola, mas não foi confirmado.

O jogo foi para prolongamento e o Paredes terminou com dez elementos, após expulsão do defesa Amadeu. Apesar do jogo às 14h00, o Estádio do Leça contou com muitos adeptos nas bancadas, das duas equipas.

Nos penáltis, o guarda-redes do Leça, Galil, foi a grande figura. Defendeu o primeiro penálti do Paredes, mas a equipa de Matosinhos falhou o quinto e decisivo penálti, por Paulo Lopes.

No "mata-mata", Ema falhou o seu penálti, para o Paredes, e foi o guarda-redes Galil que marcou o penálti da vitória e da qualificação para o Leça.

O Leça junta-se ao Tondela e Portimonense como as equipas já qualificadas para os quartos de final da prova.