Filipe Martins dá os parabéns aos seus jogadores, apesar da derrota contra Sporting

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, estava contente com os seus jogadores, apesar da derrota contra o Sporting e a eliminação da Taça de Portugal.

"Foi um jogo bem disputado em que na primeira parte conseguimos levar o nosso plano de jogo de forma mais assertiva, sendo pressionantes quando queríamos ser. Acabámos por fazer um golo numa das transições rápidas e inconscientemente acabámos por não ser tão pressionantes, o Sporting teve ali uma dinâmica boa no corredor direito que criou muita indefinição no nosso lateral. Estávamos a acertar mais ou menos nas marcações e não era por aí que estávamos a ter mais dificuldades. O 1-1 deu-lhes tranquilidade para a segunda parte”, disse.

O técnico acrescentou que queriam “tentar manter essa vantagem para abordar a segunda parte de uma forma menos audaz mas mais capaz de fazer o plano de jogo que esperávamos".

"Quisemos subir as linhas mas a experiência dos jogadores do Sporting e a sua capacidade com bola e para nos fazer desorganizar. Houve um pouco de ansiedade dos meus jogadores por sentirem também que eles estavam em inferioridade numérica. Tentámos jogar mais rápido ou direto, pensando que era o melhor mas poderíamos ter jogado com mais calma. Compreendo que haja a ansiedade de querer empatar o jogo e decidir a eliminatória. O nosso pior período foi quando ficámos contra 10 jogadores”, referiu Filipe Martins.

O treinador dos gansos considera que “há mérito do Sporting na forma como se defendeu e como manteve a nossa equipa longe da baliza. Acima de tudo, quero salientar os nossos comportamentos e aquilo a que nos propusemos: fazer um bom jogo e sermos competitivos contra a melhor equipa portuguesa neste momento”.

“Tenho de dar os parabéns e os meus jogadores têm de estar bastante orgulhosos por aquilo que fizeram, hoje e em toda a época. Aquilo a que nos propusemos foi mostrar ao futebol nacional e aos menos atentos aquilo que é o Casa Pia hoje em dia, com a ambição a crescer dia após dia, em todos os aspetos", concretizou.

O Sporting venceu o Casa Pia, por 2-1, e segue em frente na Taça de Portugal.