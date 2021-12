Casa Pia "vai dar luta" ao Sporting, garante o presidente

O Casa Pia recebe esta quarta-feira, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, o campeão nacional Sporting e o seu treinador, Rúben Amorim, agora com carteira profissional, mas que à época de 2018/2019 era um estagiário a dar os primeiros passos em Pina Manique.

Em declarações a Bola Branca, Vitor Franco, presidente dos gansos, promete "dar luta" aos leões, embora reconheça que "o favoritismo é todo do Sporting". O dirigente tem conversado com os seus jogadores e tem percebido a ansiedade com que estes aguardam pelo embate.

A mensagem é uma só: a de igualar a vontade e o desejo de Rúben Amorim, ou seja, "amigos amigos, negócios à parte".

Amorim "não gosta de perder e tem obrigação de ganhar", no entanto, em Pina Manique também se pensa de forma igual. Nas trocas de mensagens entre o líder dos casapianos e o treinador leonino já ouve avisos de que "não é para facilitar". Até porque o comportamento com todos os que deixou em Pina Manique continua a ser igual.

O embate dos oitavos de final entre Casa Pia e Sporting é um regresso a um longínquo passado como um jogo com história no futebol português e que provocará nos adeptos casapianos alguma nostalgia.

A partida terá arbitragem de Rui Costa, começa às 20h45 e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.