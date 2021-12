Carlos Carvalhal não está a par de reunião com Flamengo

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, garante que não está a par de uma reunião com a direção do Flamengo, noticiada pela imprensa brasileira. Em conferência de imprensa

"Não sei de nada. Não tenho nada a acrescentar sobre o que já disse", disse. Recentemente, o treinador já tinha dito que "tem contrato com o Braga" e diz que "acordo tem que ser com o Braga".

O Braga vai até casa do Vizela disputar os oitavos de final da Taça de Portugal. Carvalhal diz que eliminação da Taça da Liga não dá mais importância ao jogo frente ao Vizela, porque o objetivo é o mesmo.

"A prova não ganha mais importância, porque isso já é inerente à própria competição. Vamos tentar chegar o mais longe possível. Vamos defrontar um adversário difícil, que vencemos bem no jogo do campeonato, e que agora, em sua casa, estará mais atento ao Braga. O Vizela é uma equipa bem orientada, que gosta de olhar nos olhos dos adversários", diz.

Ataque não precisa de reforço

Apesar de Abel Ruiz e Mario González estarem com rendimentos inferiores ao esperado esta época, Carvalhal acredita que não é preciso reforçar a frente de ataque no mercado de janeiro.

"Tenho falado como presidente e estamos em sintonia. Não me parece que haja necessidade de ir buscar um avançado. O Mario González pode progredir e o Abel Ruiz tem capacidade para fazer mais do que aquilo que tem feito. Há muito sumo para espremer", diz.

O Vizela-Sporting de Braga joga-se na quinta-feira, às 18h45, no Estádio do Vizela.