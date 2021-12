Liga chumba repetição do Belenenses SAD-Benfica

A proposta do Belenenses SAD que permitiria a repetição do jogo com o Benfica, da 12.ª jornada do campeonato, nem sequer foi admitida a discussão na assembleia geral da Liga Portugal desta terça-feira.

Foi aprovada a adenda ao artigo 46 do Regulamento de Competições profissionais que dita que os jogos só podem começar com um mínimo de 13 jogadores disponíveis por equipa, incluindo um guarda-redes.

O Belenenses SAD defendia a retroatividade da medida, que permitiria a repetição do encontro de 27 de novembro com o Benfica, no Jamor, em que os azuis entraram em campo com apenas nove jogadores. O jogo acabaria por ser interrompido no arranque da segunda parte, aos 48 minutos, depois de a equipa da casa ter ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo, sete.

Do lado do Belenenses SAD, aliás, só estava o Sporting, que votou a favor da admissão da inclusão da retroatividade na adenda ao artigo 45 para discussão na assembleia geral extraordinária. SC Braga e Académica abstiveram-se. Todos os outros clubes das I e II Ligas votaram contra.