UEFA vai distribuir 4,6 ME pelos clubes da I e II Ligas portuguesas

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai redistribuir cerca de 4,6 milhões de euros (ME) pelos clubes da I e II ligas, provenientes do fundo de solidariedade da UEFA, para aplicar na formação, anunciou o organismo.

Em comunicado, a LPFP informou que "a UEFA irá distribuir o valor de 4.578.761 euros" por 31 clubes portugueses - 15 do primeiro escalão e 16 do segundo - que não chegaram às fases de grupos das competições europeias na temporada passada (2020/21).

Cada um destes emblemas receberá da UEFA perto de 148 mil euros, verba essa que será exclusivamente destinada a investimentos no futebol de formação de cada clube.

Desta forma, a UEFA vai distribuir mais 400 mil euros do que no ano passado, quando foram repartidos perto de 4,187 ME por 29 clubes lusos, o que resultou num encaixe de 145 mil euros para cada emblema.

FC Porto, Benfica e Sp. Braga foram os únicos clubes aos quais não foram concedidas quaisquer verbas do fundo de solidariedade, uma vez que participaram nas fases de grupos das duas competições europeias.

Os dragões disputaram a fase de grupos da Liga dos Campeões e chegaram aos quartos de final da prova milionária, enquanto águias e minhotos estiveram nos grupos da Liga Europa, na qual atingiram os 16 avos de final, ao contrário de Sporting e Rio Ave, que caíram nas fases preliminares e, por isso, também vão receber as verbas provenientes do fundo de solidariedade da UEFA.