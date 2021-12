Repetição do Belenenses SAD-Benfica não precisa de unanimidade para ser aprovada

A possível repetição do Belenenses SAD-Benfica, que vai a votos na assembleia geral (AG) da Liga de terça-feira, precisa de votação por maioria dos clubes presentes, não por unanimidade, para ser aprovada.

No dia 27 de novembro, o Belenenses SAD entrou em campo frente ao Benfica com apenas nove jogadores, dois deles guarda-redes, devido a um surto de Covid-19 no plantel. O jogo terminou no início da segunda parte, com os azuis reduzidos a seis elementos. Na sequência da controvérsia, a Liga Portugal marcou uma AG extraordinária para aprovar um aditamento ao Artigo 46 do Regulamento de Competições.

A proposta visa permitir o adiamento de um jogo quando uma equipa tiver menos de 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.

Na mesma assembleia, o Belenenses SAD vai propor que o jogo com o Benfica, vencido pelos encarnados por 7-0, seja repetido.

Em declarações a Bola Branca, o diretor jurídico da Liga de Clubes, Paulo Mariz Rozeira, confirma que o Belenenses SAD pode fazer uma proposta de alteração ao citado Artigo 46 durante os próprios trabalhos da assembleia geral e esclarece que necessitará apenas de uma maioria dos votos para passar e não de uma votação por unanimidade.

"A proposta que vamos levar a AG pode ser aprovada meramente com maioria. Por isso, as propostas que lhe sejam integradas entram numa só proposta de alteração regulamentar. Estamos a cingir-nos a um novo Artigo 46-A, portanto, as propostas que venham a surgir no decurso dos trabalhos serão também para este 46-A", explica o diretor da Liga.