José Pereira. "Clássico sem treinadores não prestigia o futebol português"

O presidente da Associação de Treinadores, José Pereira, considera que a ausência dos treinadores principais, Sérgio Conceição e Jorge Jesus, do clássico FC Porto - Benfica, da próxima quinta-feira, para a Taça de Portugal, não prestigia o futebol português.

Em declarações a Bola Branca, José Pereira sugere que a Liga altere os regulamentos para evitar situações idênticas no futuro.

"Enquanto treinadores, não podemos excluir a nossa responsabilidade e termos algum cuidado com o nosso comportamento. No entanto, o regulamento da Liga deve criar condições para que esta situação não se repita. Temos de contornar este aspeto, sem colocar de parte a hipótese das pessoas serem responsabilizadas pelos seus atos. Não me parece saudável que os jogos desta importância não tenham a presença dos seus treinadores principais no desempenho das suas funções. O aumento das multas pecuniárias pode ser uma das formas de alterar a situação, mas poderão acontecer outras", considera.



O líder dos treinadores acrescenta que as alterações "devem ser discutidas pela Liga e pela Associação Nacional de Treinadores, no sentido de minimizar estas situações que não prestigiam o futebol português".

Os castigos de 15 dias a Jorge Jesus e Sérgio Conceição foram conhecidos na semana passada e resultam de declarações sobre arbitragem. O castigo a Jorge Jesus surge após declarações em maio e o de Sérgio Conceição, em fevereiro. Passaram muitos meses até à decisão do Conselho de Disciplina.

José Pereira explica que os atrasos estão relacionados com os recursos, isentando de responsabilidade o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Esta situação decorre dos prazos que estão instituídos nestes casos. Depois há prazos para analisar os recursos, e depois dá neste tipo de situações. Não acredito, nem me passa pela cabeça que exista algum interesse do Conselho de Disciplina, porque estão os dois treinadores castigados. Há várias instâncias e depois recorrem-se de tudo, e acaba por em algum momento existir uma decisão, e acredito que tenham sido cumpridos os prazos, e aconteceu que foi nesta altura que as coisas se concretizaram", conclui.

