Escolha natural para o FC Porto – Benfica. Fábio Veríssimo tem estado “em bom nível”

O árbitro Fábio Veríssimo vai dirigir o clássico FC Porto – Benfica. Paulo Pereira, especialista de arbitragem da Renascença, comenta a nomeação.

“Era um dos árbitros que estava na calha para o clássico. Ainda não arbitrou esta época nenhum jogo entre os grandes e, por isso, aparece com alguma naturalidade no FC Porto – Benfica”.

Paulo Pereira recorda que “na época passada, Fábio Veríssimo não teve uma época muito feliz, como demonstra o 16.º lugar na classificação dos árbitros. Uma classificação muito distante do que se exige a um árbitro FIFA.

O VAR Bola Branca refere, no entanto, que “na presente época tem-se apresentado em bom nível. Basta recordar a arbitragem muito boa no Benfica - Portimonense e no Tondela - FC Porto, onde esteve em excelente nível”.

“Fábio Veríssimo tem reconhecidamente capacidade para jogos importantes e chegará confiante ao FC Porto - Benfica. Penso que um jogo como este, é necessário para o próprio árbitro voltar à ribalta e às prestações que em épocas anteriores conseguiu obter”, acrescentou.