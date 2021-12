Vizela goleado mas “não perdemos coragem de chegar à baliza”

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, confirma a superioridade do FC Porto, após o 0-4, mas elogia a sua equipa por “nunca se ter desligado do jogo”.

“Concordo no sentido que o FC Porto foi melhor, entrou muito forte e colocou-se em vantagem muito cedo. Contudo, nunca deixámos de tentar procurar o nosso jogo, não perdemos coragem de chegar à baliza, nem nunca nos desligámos do jogo. Estando a perder por dois era importante fazermos um golo para voltar a entrar no jogo, foi o que tentámos na segunda parte, mas o FC Porto voltou a entrar muito forte. Houve a expulsão, mas o Vizela foi sempre agarrado ao que é o nosso jogo, nunca nos desvirtuámos”, disse Álvaro Pacheco.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos vizelenses referiu que espera uma reação positiva já no próximo jogo.

“Estou muito contente com a equipa e o caráter dos jogadores, pela entrega e atitude. Damos sempre grande resposta quando perdemos. Hoje foi contra uma equipa que luta para ser campeã, mas nunca fomos uma equipa que deixou de lutar”, considerou.

O FC Porto goleou o Vizela por 4-0, com golos de Luis Diaz, Otávio, Zaidu e Samú (este na própria baliza).