Nota 4 para António Nobre. "Muitas dúvidas" no primeiro golo, mas não há repetição

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, atribuiu nota 4 a António Nobre, juiz do Benfica 7-1 Marítimo, da 15.ª jornada do campeonato.

A grande dúvida sobre o trabalho de António Nobre, uma possível falta na origem do primeiro golo do Benfica, não pode ser esclarecida pelas imagens disponibilizadas pela BTV, pelo que não afeta a nota do árbitro.

"Fiquei com grandes dúvidas no lance que dá o primeiro golo do Benfica, uma disputa entre André Almeida e Edgar Costa, que se queixou de ter levado uma cotovelada. O canal que transmite o jogo não dá qualquer repetição desse lance, a única imagem é ao longe e não é muito fiável. Fiquei com muitas dúvidas", admite Paulo Pereira.

Os cartões amarelos "foram perfeitamente justos" e, tanto na primeira como na segunda partes, o árbitro "apenas teve de não interferir". Há, contudo, uma falha do árbitro assistente, ainda que sem consequências.

"Há uma jogada em que Darwin e Yaremchuk estavam claramente em fora de jogo. Já com 4-0, o assistente estaria muito distraído", refere.



No golo do Marítimo, inicialmente, Ali Alipour parecia estar em fora de jogo, porém, as linhas do VAR esclareceram: "Vê-se no grafismo que Otamendi coloca o avançado do Marítimo em posição regular."

Paulo Pereira criticou, no entanto, que o adjunto João de Deus pudesse comunicar com o treinador do Benfica, Jorge Jesus, que está suspenso, por "walkie-talkie". Uma situação "claramente anómala".

"Temos um treinador que foi castigado, não está habilitado para estar no jogo. E nós apercebemo-nos que ele afinal está, porque está a ter comunicação com quem está no banco. Há países em que o treinador expulso nem ao estádio pode ir, nós aqui temos o treinador no banco por vias paralelas. Não viola os regulamentos, mas fere claramente a verdade desportiva. É um vazio nos nossos regulamentos", apontou.