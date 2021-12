Nota 3. “Expulsão de Schettine não faz sentido”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Hélder Malheiro, árbitro do Vizela – FC Porto.

O especialista da Renascença em arbitragem diz que o VAR Luís Ferreira fez um mau serviço ao árbitro Hélder Malheiro ao chamá-lo a ver o lance entre Schettine e o guarda-redes do FC Porto.

“A expulsão de Schettine não faz sentido, o vermelho é mal exibido. O jogador escorregou no lance com Fábio Cardoso e atingiu com a bota o peito de Diogo Costa. O VAR intervém inadvertidamente, num lance perfeitamente casual. Foi um mau serviço de Luís Ferreira a Hélder Malheiro”, disse Paulo Pereira.

Da primeira parte, nota apenas para o facto de o único amarelo nos 45 minutos iniciais ter sido bem mostrado.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto goleou o Vizela por 4-0.