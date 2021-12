Marítimo tem "24 horas para sofrer" por goleada com Benfica

Vasco Seabra não esconde que a goleada que o Marítimo sofreu no terreno do Benfica, por 7-1, feriu o orgulho dos insulares.

Em declarações à Sport TV, no final de um "jogo com pouca história", o treinador do Marítimo lamentou as "dores de crescimento" da sua equipa, que "cometeu erros" que a condenaram no Estádio da Luz.

"O Benfica fez um golo na primeira vez que chegou à nossa baliza. A nossa resposta foi boa, mas acabámos por sofrer um golo logo a seguir e depois o resultado acaba por avolumar-se. Não tivemos capacidade para suster. É uma derrota que dói, é sempre duro sofrer tantos golos. Temos 24 horas para sofrer. Temos de dar uma resposta positiva já no próximo jogo", salientou.



Apesar da derrota pesada, Vasco Seabra, que fez apenas o quarto jogo à frente do Marítimo, mostrou-se confiante para o futuro:

"Fizemos três jogos, sete pontos. Quando cada um de nós dá o melhor que tem sabemos que as coisas vão acontecer. Hoje [domingo] não aconteceram, mas a equipa tem alma e determinação. Tivemos um percalço, quando nascemos não começamos a andar, às vezes gatinhamos e tropeçamos. Motivação máxima para conquistarmos os três pontos já no próximo jogo."