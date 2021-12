Ivo Vieira demitido do Famalicão

O Famalicão anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador Ivo Vieira.

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Ivo Vieira rescindiram o contrato que ligava as duas partes. Ao treinador e aos elementos da equipa técnica, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se, na breve nota.

A equipa minhota empatou em casa do Estoril na sexta-feira e terminou com uma série de três derrotas consecutivas, mas não foi suficiente para evitar a saída do comando técnico.

O treinador de 45 anos chegou ao Famalicão na reta final do campeonato passado, onde venceu seis jogos em 12, tirando o clube da zona de despromoção.

Renovou contrato até junho de 2023, mas a boa forma da temporada passada não se repetiu: o Famalicão está no 16º lugar da I Liga, em zona de "play-off" de despromoção, com apenas 11 pontoas em 15 jogos disputados, mais dois do que Moreirense e Belenenses SAD, que estão em zona de descida.

Ivo Vieira conta com mais de 150 jogos orientados na I Liga, com passagens pelo Vitória de Guimarães, Moreirense, Estoril Praia, Marítimo, Desportivo das Aves, Académica e Nacional.

[Atualizado às 10h30]