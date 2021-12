II Liga. Rio Ave bate e iguala Casa Pia na corrida à subida

O Rio Ave subiu ao segundo lugar da II Liga, o primeiro de subida ao principal escalão, este domingo, ao vencer no terreno do Casa Pia, por 0-1.

Pedro Mendes, emprestado pelo Sporting, apontou, aos 56 minutos, o único golo do jogo de cartaz desta 15.ª jornada da II Liga.

Com este resultado, o Rio Ave iguala, com 27 pontos, o Casa Pia, embora tenha vantagem na diferença de golos. Ascende ao segundo lugar, o primeiro de promoção tendo em conta que o líder é o Benfica B, que não pode subir à I Liga. Já o Casa Pia passa a terceiro classificado.

O Feirense, quarto com 26 pontos, ultrapassará os dois e ficará com o segundo posto da II Liga se vencer o Trofense na segunda-feira.

Também este domingo, o FC Porto B recebeu e bateu o Académico de Viseu, por 1-0, com golo do internacional português Silvestre Varela, e subiu ao "top-10" da II Liga. O Académico desceu para 13.º.

O Penafiel perdeu na receção ao Estrela da Amadora, por 0-2, e não conseguiu aproximar-se dos lugares da frente. É quinto, com 23 pontos. O Estrela é nono, com 22 pontos, mais um do que o Porto B.