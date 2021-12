O Boavista venceu o Moreirense, por 1-0, em partida da jornada 15 da I Liga.

O único golo dos axadrezados foi apontado por Hamache, aos 34 minutos. Está quebrada a sequência de 11 jogos sem ganhar para o campeonato.

A equipa do Bessa, que já vinha de uma vitória para a Taça da Liga, foge da zona de despromoção.

Com a vitória, o Boavista sobe ao nono lugar, com 15 pontos, enquanto o Moreirense é 17.º e penúltimo classificado, com nove.

Veja o resumo da partida: