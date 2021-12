Ricardo Soares queria penálti contra o Sporting

O treinador do Gil Vicente lamenta o “jogo confuso” na primeira parte e deixa críticas ao VAR por, alegadamente, não ter visto uma grande penalidade a favor da equipa de Barcelos.

Ricardo Soares não tem dúvidas: “A primeira parte foi confusa. Antes da expulsão estávamos a pressionar o Sporting e dissemos o que queríamos do jogo. Criámos dificuldades. A expulsão do Fujimoto foi correta, bem alertada pelo VAR, e depois foi um jogo confuso. O VAR assinalou bem o penálti contra nós, mas não alertou o árbitro para um lance que teria também de nos dar um penálti. O braço não está apoiado no chão, era penálti”, referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico gilista acrescenta que a sua equipa podia “ter feito o 1-1 ou o 1-2 e falhámos. O final já não conta”.

A equipa de Barcelos cometeu alguns erros a sair a jogar. “Essa responsabilidade é minha. É o tipo jogo que queremos e temos de achar mais soluções para não errar assim. Esta forma de jogar tem-nos dado pontos”.

“O resultado é exagerado, o Sporting teve muitas oportunidades numa fase em que já estávamos muito desequilibrados”, terminou.

O Sporting venceu o Gil Vicente, por 3-0, com golos de Nuno Santos, Gonçalo Inácio e Daniel Bragança.