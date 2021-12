Relvado gelado em Chaves, com jogo às 14h00

O relvado do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, estava gelado esta manhã, a poucas horas do início do jogo dos transmontanos com o Farense, com início marcado para as 14h00.

Ao que tudo indica, pela exposição solar que se verifica, haverá condições para a realização da partida, que terá arbitragem de David Silva.