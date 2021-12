Portimonense empata e falha acesso ao quarto lugar

O Portimonense empatou 1-1 na receção ao Arouca, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que impediu os algarvios de assumirem, à condição, o quarto lugar da prova.

Após uma igualdade sem golos na etapa inicial, o Arouca, que chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer, arrancou melhor na segunda parte e adiantou-se aos 52 minutos, por André Silva, mas a equipa de Portimão, que podia alcançar o segundo triunfo consecutivo, reagiu e igualou aos 71 minutos, por Luquinha.

Com este empate, o Portimonense mantém o sexto posto, agora com 24 pontos, enquanto os arouquenses estão no grupo das equipas situadas no nono posto, com 14.

