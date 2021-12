Ausência de Conceição. "É como ouvir uma orquestra sem o maestro"

Se dependesse de Álvaro Pacheco, Sérgio Conceição estaria no jogo de domingo, entre o Vizela e o FC Porto. O treinador portista cumpre castigo, não estará no banco e, independentemente do significado que isso pode ter na prestação dos dragões, Álvaro Pacheco gostaria que não acontecesse. "Lamento que o Sérgio não esteja. O espetáculo só faz sentido quando todos os intervenientes estão disponíveis. É como ouvirmos uma orquestra e não termos lá o maestro. Ficamos tristes quando não podemos estar. Uma coisa é estarmos perto dos jogadores, comunicar com eles e era importante o Sérgio estar", diz o treinador do Vizela, em conferência de imprensa. Dito isto, Álvaro Pacheco não acredita que o Vizela possa tirar proveito da situação, porque "o treino é importante e o Porto está preparado". O Vizela-FC Porto, a contar para a jornada 15 do campeonato, é este domingo, às 19h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Sérgio Conceição foi suspenso por 15 dias e multado em 7.650 euros pelo Conselho de Disciplina devido a declarações no final do empate a zero com o Belenenses SAD, em fevereiro, na jornada 17 da Liga 2020/21. Sérgio Conceição declarou, na "flash interview" da Sport TV, que o FC Porto tinha sido roubado e disse não entender a nomeação de Fábio Veríssimo - que na altura estava debaixo de fogo por um controverso cartão amarelo a João Palhinha, do Sporting - para aquele jogo.