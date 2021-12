Álvaro Pacheco prevê golos, emoção e um Vizela preparado para derrotar o FC Porto

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, garante luta ao FC Porto pelos três pontos que estarão em disputa este domingo, no jogo da jornada 15 da I Liga, e diz esperar um jogo "com golos e emotivo".

"Espero um Vizela a criar dificuldades ao Porto. Uma equipa corajosa, a discutir os três pontos. Antevejo jogo com golos, porque são duas equipas que têm a baliza no seu horizonte. Espero um jogo emotivo, bem jogado e interessante a nível estratégico, porque ambas as equipas vão querer mandar no jogo", antevê o técnico, em conferência de imprensa.

Na última visita de um grande a Vizela, o Benfica só alcançou a vitória aos 90+8', com um golo de Rafa. Álvaro espero que a sua equipa volte a ter o mesmo desempenho, mas com um resultado diferente.

Sérgio Conceição tem testado sistemas e dinâmicas diferente no FC Porto, mas, independentemente, da forma como se apresentar no domingo, "o Vizela está preparado"