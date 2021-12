Martelinho. Goleada frente ao Braga "fez lembrar o Boavistão"

Martelinho, figura do Boavista, solta o saudosismo para afirmar que a vitória categórica por 5-1 frente ao Sporting de Braga fez "lembrar o Boavistão".

Os axadrezados garantiram a sua primeira presença na "final four" da Taça da Liga com uma goleada frente ao Braga, por 5-1, no Estádio do Bessa, num jogo em que o empate era suficiente para a equipa da cidade do Porto garantir a qualificação.

Em declarações a Bola Branca, o ex-jogador fala de "um motivo de orgulho" e de um "passo em frente" de uma equipa que estava numa fase negativa. Contente pelos atletas, pelo treinador e pelo clube, Martelinho sublinha a relevância de uns adeptos que "merecem de tudo e têm sido fiéis".

"O Boavista estava habituado a andar nas finais e na luta com os grandes clubes", recorda.

Martelinho foi formado no Boavista e representou a equipa principal entre 1994 e 2005. Marcou 32 golos em 243 jogos. Fez parte da equipa que conquistou o título de campeão nacional, em 2001, tal como Petit, atual treinador da equipa.

Martelinho percebe que "nem os mais otimistas esperavam um resultado tão desnivelado", mas sustenta que quem viu o jogo percebe que a equipa de Petit "fez de tudo para vencer o jogo" e conseguiu provavelmente o melhor desempenho da temporada, até este momento.

Conseguida a presença em Leira, há que ter "esperança" em ultrapassar o Benfica e levar "o troféu para casa".

O Boavista mede forças com o Benfica na meia-final da Taça da Liga, num jogo marcado para 25 de janeiro e que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.