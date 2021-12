Marítimo "quer criar dificuldades" ao Benfica no Estádio da Luz

Vasco Seabra, novo treinador do Marítimo, quer que os madeirenses "criem dificuldades" ao Benfica no próximo domingo, no Estádio da Luz.

"Queremos um Marítimo destemido, claro que queremos ter posse de bola, mas o Benfica é dominador. Se cada um de nós estiver no seu melhor, podemos criar dificuldades ao Benfica, podemos ser competitivos e capazes de lutar pelo jogo", disse, em conferência de imprensa.

O treinador vai orientar o seu quarto jogo no banco do Marítimo e ainda não perdeu: bateu o Paços de Ferreira e o Santa Clara e empatou com o Boavista. O momento é de confiança.

"Chegamos com a confiança de sentirmos que somos capazes de competir. Os jogadores têm mostrado otimismo e vontade para jogar, independentemente do adversário.

Jesus na bancada "é diferente"

Vasco Seabra classifica o Benfica como uma equipa "fortíssima" em todos os momentos do jogo: "São muito bem treinados e fortíssimos, mas estamos focados no que somos capazes de fazer. Temos de estar preparados para todos os momentos do jogo, porque o Benfica é fortíssimo em todos".

Jorge Jesus cumpre castigo e não estará no banco de suplentes. Vasco Seabra, que vê o técnico como uma referência, destaca a ausência, mas não vê vantagens.

"Claro que é diferente o Jorge Jesus não estar no banco. Estará o nosso colega João de Deus, que tem ligação total com o Jesus, sabem o que fazer. Não escondo que é diferente, é um treinador de referência para todos os treinadores portugueses, eu incluído, mas não vejo isso como vantagem", termina.

O Benfica-Marítimo joga-se no domingo, às 17h00, no Estádio da Luz. As águias estão no terceiro lugar, com 34 pontos, a quatro dos líderes FC Porto e Sporting. O Marítimo está no meio da tabela, no nono posto, com 14 pontos.